MotoGp Mugello, news e aggiornamenti: vi accompagniamo verso il grande evento

15:14 Prove libere in corso Sono in corso le Prove libere 2 all’autodromo di Scarperia.

15:16 Prove libere 1 vinte da Marquez Alex Marquez fa sue le prime libere al Mugello. Secondo Quartararo, seguono Binder, Bezzecchi e Zarco. Bene Morbidelli, settimo, mentre Bagnaia chiude sedicesimo. Aleix Espargaro, già alle prese con un problema al piede destro, cade con la sua Aprilia.

15:17 Francobollo speciale Lo Stato italiano su decisione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha omaggiato la vittoria della Ducati nel mondiale motogp 2022 con un francobollo celebrativo. All'annullamento filatelico, che si è svolto all'interno della hospitality Ducati all'autodromo del Mugello, hanno partecipato il direttore generale Ducati corse Luigi Dall'Igna, il Sottosegretario di Stato alle imprese e al made in Italy Fausta Bergamotto, il responsabile zecca e filatelia del poligrafico e zecca di Stato Matteo Taglienti e il responsabile filatelia di Poste Italiane Giovanni Machetti.

15:32 Espargaro, omaggio a Biaggi In occasione del gran premio d'Italia al Mugello, Aleix Espergaro (Aprilia) ha deciso di celebrare lo storico pilota e attuale ambassador Aprilia, Max Biaggi indossando la replica di un casco appartenuto al campione romano. All'altezza della nuca si può leggere “Mugello 2023 Biaggi tribute” e il 3, numero che ha acco mpagnato il 'corsaro’ nella sua lunga carriera. La sorpresa per Max è stata ancora più grande quando Espargaro ha ammesso di aver pensato già tre mesi fa alla livrea speciale per questo gp.

15:34 Moto2, bene Acosta Lo spagnolo Pedro Acosta (Kalex) si conferma il più veloce anche nelle seconde libere della Moto2 al Mugello grazie al tempo di 1'51"170. Alle sue spalle il connazionale Alonso Lopez (Boscoscuro, +0"236), terzo il britannico Jake Dixon (+0"538). Quarto e quinto posto per gli italiani Tony Arbolino (+0"560) e Celestino Vietti (+0"680), ottavo Dennis Foggia (+0"770). Sessione caratterizzata da una bandiera rossa con relativa interruzione provvisoria delle FP2 per quasi 10' per dare modo di liberare e pulire la pista.

15:48 Espargaro, problemi al piede Espargaro ha tolto uno stivale. Il pilota si era infortunato al tallone ed è probabile che il problema gli dia fastidio più del dovuto.

16:16 Bagnaia primo nelle Libere 2 Il campione del mondo Pecco Bagnaia ha chiuso in testa le seconde libere del Gran Premio d'Italia, classe MotoGP. Sul circuito del Mugello il pilota della Ducati, con il tempo di 1'45"436, ha anticipato Marco Bezzecchi, in sella alla Desmosedici targata Mooney VR46 Racing Team, di 63 millesimi, con Alex Rins su Honda pure lui vicinissimo: 81 i millesimi di ritardo da Bagnaia. Quarto il sudafricano della Ktm Brad Binder (+0"118), quindi Jorge Martin con la Ducati del team Pramac (+0"134) davanti a un ottimo Bastianini, sesto a 0"199 dal compagno di squadra.

16:50 Le cadute Le cadute che fortunatamente non hanno provocato conseguenze ai piloti, ma stanno impegnando duramente i meccanici per riparare le moto, hanno coinvolto Marc Marquez (Honda) alle curve Biondetti, Fabio Di Giannantonio alla San Donato e Takaaki Nakagami (Honda) alla Arrabbiata 2.

17:47 Bagnaia: “Felice per il risultato” "Sono felice della strategia e del risultato delle prove. Abbiamo deciso di fare dei test sia per la gara, sia per le condizioni di pioggia che ci potrebbero essere nella giornata di domani e sappiamo di dover stare attenti in particolare domani, dove sarà importante non commettere degli errori. Le temperature di questo pomeriggio e le condizioni di umidità hanno condizionato un po' le scelte però sono felice del feeling con la moto e delle mie condizioni in generale, ed il 'time attack' fatto nell'ultimo minuto di prove mi ha lasciato soddisfatto".