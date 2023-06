Motogp Mugello, la diretta: vi accompagniamo verso la festa, gli aggiornamenti

16:09 Comincia l’attesa Conto alla rovescia per il MotoGp del Mugello. In questo giovedì arrivano i team e i piloti. Tante le foto sui social network. Il circuito comincia ad animarsi.

16:11 I fumogeni possono entrare Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ha diramato alcune regole: è vietata all'interno del circuito del Mugello dalle 9 di giovedì 8 giugno alle 17.30 di domenica 11 giugno l'introduzione e la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro. Vietati i fuochi d’artificio e il materiale esplodente in genere ad eccezione dei fumogeni colorati, fatto comunque salvo, per questi, quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in occasione dello svolgimento delle gare.

16:13 Marini e Bagnaia infortunati ma corrono Alle prese con piccoli problemi fisici, sia Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, che Pecco Bagnaia potranno correre il Motogp. Marini aveva subito una frattura a un polso, Bagnaia a un osso del piede. Marini sarà rivisto al termine delle Libere 1 dai medici del MotoGp per capire come reagisce il polso alle sollecitazioni.

16:36 Super casco per Quartararo Sarà un casco davvero speciale quello che Fabio Quartararo indosserà al Mugello. E’ stato dipinto con l’aerografo e rappresenta un Diavolo (Diablo è il suo soprannome).

16:49 La maxi fotogallery Ecco la fotogallery del primo giorno al Mugello, quello del giovedì. Nei motorhome l’attività è già molto intensa. Guarda la fotogallery

17:30 Bezzecchi: “Pista fantastica” "Il Mugello è un sogno che si realizza – dice Marco Bezzecchi, portacolori del team Ducati Mooney VR46 – Ieri quando sono arrivato ho visto una pista fantastica, speciale. E' bellissimo, dopo una lunga sosta, tornare su questa pista con tanti tifosi italiani. So che la mia scuderia ha previsto degli aggiornamenti tecnici. La Ducati sta lavorando bene, mi sento molto supportato, mi sento bene e non posso lamentarmi di nulla. Per il momento il mio piano è cercare di migliorare gara per gara, ottenendo risultati positivi. Il mio sogno è passare in una Ducati ufficiale"

17:42 Dovizioso: “Mi manca il Mugello” «La cosa che mi manca di più è preparare la gara del Mugello» Così Andrea Dovizioso ha commentato, a margine della cerimonia che lo ha visto inserito nella Motogp Legends, la sua prima volta all'autodromo del Mugello da ospite d'onore anziché da protagonista del Gran Premio d'Italia. «Quando arriva questa corsa, si prepara tutto nei minimi dettagli, dalla partenza del mercoledì verso il circuito, fino alla gara della domenica e questi sono momenti speciali che non potrò dimenticare – ha proseguito Dovizioso – . Della notte prima della vittoria qui al Mugello nel 2017 ricordo che stetti malissimo tanto che non volevo neanche correre perché non avevo energie e questa pista è una delle più faticose”.

18:30 Gli orari delle gare Ecco tutti gli orari da venerdì a domenica. Venerdì 9 giugno: prove libere dalle 8.55. Sabato 10 giugno: qualifiche Motogp dalle 10.45, qualifiche Moto3 dalle 12.45, qualifiche Moto2 dalle 13.45. Gara Sprint dalle 15. Domenica 11 giugno: gara Moto 3 dalle 11, gara Moto 2 dalle 12.15, gara MotoGp dalle 14.