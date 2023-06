Motogp al Mugello, 'Il Volo’ canterà l'inno di Mameli

Mugello (Firenze), 8 giugno 2023 - Domenica 11 giugno all'autodromo del Mugello, poco prima della partenza della gara di Motogp fissata per le ore 14, 'Il Volo’ intonerà l'inno di Mameli. L'esibizione del famosissimo gruppo di cantanti lirici composto dai due tenori, il siciliano Piero Barone e il bolognese Ignazio Boschetto e dal baritono, l'abruzzese Gianluca Ginoble avverrà sulla linea del traguardo del circuito toscano e coinciderà con il passaggio delle Frecce Tricolori che sorvoleranno l'autodromo, colorando il cielo del Mugello di verde, bianco e rosso. Questo evento sarà il momento clou di una serie di manifestazioni che il circuito ha organizzato per i tre giorni di festa per tutti gli appassionati di motociclismo.

Sui prati che circondano il nastro d'asfalto, il pubblico potrà, come ogni anno, campeggiare e pernottare a partire da questa sera fino a domenica e per questo sono state allestite apposite aree attrezzate per barbecue e momenti di relax, mentre al calar del sole alle curve Casanova Savelli e Palagio si potranno gustare aperitivi, assistere a concerti gratuiti e godersi la musica dal vivo. Sabato 10 giugno, poi, dalle 16,30 alle 19,30 ci sarà una sessione di autografi con i piloti della Motogp e il dj set con Hell Raton sul palco allestito alla curva del Correntaio, mentre alle 21,00 i maxischermi posizionati lungo il circuito che durante il giorno trasmettono le immagini tv con tutto quello che accade in pista, verranno sintonizzati sulla finale di Champions League, Manchester City - Inter. La festa si concluderà domenica dopo la bandiera a scacchi, con l'apertura dei cancelli per permettere al pubblico di accorrere sotto il podio per festeggiare i propri campioni. Conclusa la cerimonia, si continuerà a ballare grazie alla famosa dj di fama mondiale, la spagnola Indira Paganotto.

Maurizio Costanzo