MotoGp al Mugello, tutti i collegamenti per raggiungere l’autodromo

Borgo San Lorenzo (Firenze), 8 giugno 2023 - Autolinee Toscane, in collaborazione con la Regione Toscana ha predisposto dei c ollegamen ti straordinari e gratuiti con partenza dalle stazioni ferroviarie di San Piero a Sieve e Borgo San Lorenzo per raggiungere l'autodromo del Mugello a Scarperia in occasione del Gran premio d'Italia di Motogp che andrà in scena questo fine settimana.

Le navette saranno in funzione sabato e domenica, giorni nei quali è prevista una massiccia affluenza di pubblico. Il consiglio degli organizzatori resta quello di lasciare la macchina a casa e di vivere l'evento in modo sostenibile utilizzando i mezzi pubblici, ma nel caso si volesse raggiungere il Mugello autonomamente, saranno comunque allestiti dei parcheggi per le auto e moto a oltre due km di distanza dal circuito.

E a tal proposito, la Società Autostrade ha comunicato che per permettere un migliore scorrimento del traffico, dalle 6 alle 12 di domenica 11 giugno, il casello di Barberino di Mugello sulla A1 verrà chiuso in entrata e tutte le porte verranno riservate ai veicoli in uscita dall'autostrada e diretti all'autodromo.

Maurizio Costanzo