Frecce Tricolori in Mugello: voleranno prima della gara di Motogp

Mugello (Firenze), 23 maggio 2023 – Spettacolo nel cielo del Mugello domenica 11 giugno. Poco prima della partenza della gara di Motogp all'autodromo del Mugello di Scarperia, fissata per le ore 14, le Frecce tricolori sorvoleranno il rettilineo del circuito per poi esibirsi in spettacolari evoluzioni. Le Frecce tricolori celebreranno così il Gran premio d'Italia. Torna quindi la pattuglia acrobatica italiana, dopo cinque anni: mancava infatti dal motomondiale in terra toscana dal 2018. Per l'occasione celebrerà, insieme al pubblico delle grandi occasioni, anche uno speciale anniversario: il centenario dell'Aeronautica militare italiana.