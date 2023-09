“Era un punto di riferimento”. Morta nell’incidente a Firenze, chi era la vittima

Firenze, 28 settembre 2023 – E’ morta davanti al marito Flores Olivos Marina Ysabel, 61 anni, la donna coinvolta nel tragico incidente accaduto a Firenze nella mattina di giovedì, in viale Corsica, una traversa della trafficata via Circondaria, tra i quartieri di Novoli e dello Statuto.

La scena dell'incidente (New Press Photo)

La donna è stata travolta da un camion. Il mezzo pesante avrebbe investito la vittima dopo che, con il marito, era caduta dallo scooter su cui stavano viaggiando e che il consorte guidava. La dinamica comunque deve ancora essere pienamente appurata. Nell’incidente infatti è coinvolta anche un’auto.

La scena dell'incidente

La donna era peruviana e abitava da tempo a Firenze. Assistente sociale, lavorava per il Comune ed era un punto di riferimento per la comunità peruviana. Profondo il dolore dei peruviani fiorentini per la scomparsa di una persona che aveva aiutato tanti connazionali in questi anni.

Tragedia nella tragedia, Flores Olivos Marina Ysabel è morta davanti al marito. Lui guidava il mezzo a due ruote sul quale la donna era al posto del passeggero. Adesso la polizia municipale ricostruisce la dinamica. I due potrebbero essere caduti dal motorino per evitare un’auto che usciva da un parcheggio a lisca di pesce.

In quel momento stava passando il camion che ha investito la donna. Maggiori informazioni potrebbero ora arrivare dalle telecamere di sicurezza della zona. Qualche occhio elettronico potrebbe aver registrato la dinamica dell’incidente. Tutti i mezzi, sia il motorino che l’auto che il tir sono intanto stati sequestrati.