Donna travolta e uccisa da camion

Firenze, 28 settembre 2023 – Tragedia a Firenze. Una donna è stata investita e uccisa da un camion in città. E’ accaduto nella mattina di giovedì 28 settembre in viale Corsica, all’incrocio con via Circondaria. Diverse persone hanno assistito alla scena. La donna, 61enne di origine peruviana, era in motorino insieme a un’altra persona, un uomo di 63 anni, che nello scontro ha invece riportato conseguenze lievi ma è stato comunque trasportato a Careggi per tutti gli accertamenti del caso.

Subito sono scattate le chiamate al 118. Il personale sanitario ha provato a dare i primi soccorsi, ma per la vittima non c’è stato niente da fare.

La scena dell'incidente

A intervenire è stata la Misericordia di Sesto Fiorentino. Viale Corsica è stato chiuso al traffico per permettere i rilievi. Spetta adesso ai vigili urbani, subito intervenuti, di ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli agenti della Polizia Municipale sono rimasti a lungo in viale Corsica. Sotto choc l’autista del mezzo pesante, che si è subito fermato.

Non sono purtroppo rari gli incidenti di questo tipo a Firenze. Lo scorso 13 settembre una donna in motorino era stata travolta da un camion in viale Spartaco Lavagnini ed era rimasta gravemente ferita. Ha subìto l’amputazione di un piede.

La scena dell'incidente

Ma sono stati diversi gli incidenti mortali a Firenze con pedoni travolti da camion. Avvenne nel gennaio 2023 in piazza Tasso, quando un 82enne fu investito da un mezzo pesante che trasportava rifiuti. E un’altra tragedia simile avvenne nel febbraio 2022, sempre a Firenze, in via Faenza. Anche in questo caso fu coinvolto un camion dei rifiuti. Il mezzo travolse un’anziana di 88 anni, che morì a causa delle gravi ferite.