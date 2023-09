Scontro mortale a Firenze: è una donna la vittima. Travolta in motorino da camion

Firenze, 28 settembre 2023 – E’ una donna di una sessantina di anni la vittima dell’incidente di Firenze, accaduto in viale Corsica, traversa di via Circondaria, tra i quartieri di Statuto e Novoli. La vittima era in motorino insieme a un uomo.

Quest’ultimo ha riportato solo lievi ferite mentre la signora sarebbe stata travolta da un camion. Il mezzo le ha provocato gravissime ferite e ogni tentativo di rianimazione, con l’arrivo della Misericordia di Sesto Fiorentino, è stato vano. L’incidente è accaduto a metà mattina di giovedì 28 settembre.

La ricostruzione della tragedia spetta adesso ai vigili urbani. Che per alcune ore sono rimasti sul luogo dell’incidente per chiarire la dinamica. Il conducente del mezzo pesante non avrebbe visto il motorino. La zona è densamente abitata e al mattino è percorsa da grandi flussi di veicoli e pedoni. Diverse persone hanno assistito all’incidente.