Matteo Salvini, la figlia e Francesca Verdini: una domenica di sole a Firenze

Firenze, 12 febbraio 2023 – Una bella domenica di sole raccontata su Instagram. Francesca Verdini, compagna del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ha postato alcune foto delle celebrazioni per il centenario della nascita del regista Franco Zeffirelli.

Salvini, la figlia Mirta e Francesca Verdini hanno partecipato alla mattinata, con il passaggio delle Frecce Tricolori proprio sopra il piazzale Michelangelo per un grande omaggio all’indimenticato maestro della regia.

I tre hanno posato per una foto tutti insieme con Firenze sullo sfondo. Non è raro vedere l’attuale ministro delle Infrastrutture nel capoluogo toscano nel weekend.

Francesca Verdini è fiorentina e ama molto raccontare la sua città sui social network. Salvini è più volte stato avvistato al supermercato o in giro in centro a Firenze. Con lui la figlia secondogenita Mirta, avuta dalla ex compagna Giulia Martinelli.