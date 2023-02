Firenze, 12 febbraio 2023 – Occhi al cielo, mani sulle orecchie e stupore infinito. Una grande emozione questa mattina al Piazzale Michelangelo ha accompagnato le celebrazioni per i 100 anni dalla nascita del maestro Franco Zeffirelli, anniversario che cade proprio oggi 12 febbraio. Non poteva che essere un tributo in grande stile quello dedicato al regista e scenografo fiorentino che ora dà il suo nome al più bello degli affacci sulla città. Grande l’attesa per il passaggio delle Frecce Tricolori che già da ieri hanno iniziato le prove sui cieli di Firenze.

L’esibizione della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare ha catalizzato l’attenzione dei tantissimi presenti creando grande stupore alla cerimonia durante la quale è stata scoperta la targa “Belvedere Franco Zeffirelli (1923-2019) regista scenografo”.

La giornata è iniziata nel ricordo del maestro al cimitero delle Porte Sante, dove è seppellito Zeffirelli, con la benedizione di padre Bernardo. Poi l’intitolazione alla presenza di Matteo Salvini, vicepremier e ministro per le Infrastrutture, Vittorio Sgarbi sottosegretario alla Cultura, il generale di brigata aerea Urbano Floreani, comandante dell'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze, e Pippo Zeffirelli, figlio adottivo del regista, e presidente della Fondazione a lui intitolata, Eugenio Giani presidente della Regione, il sindaco Dario Nardella, l’assessore del Comune Federica Giuliani.

Tutto il programma della giornata di celebrazioni

Il francobollo dedicato

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso oggi un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo" dedicato a Franco Zeffirelli, nel 100 anniversario della nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1,20. Lo comunica Poste Italiane in una nota. Tiratura: trecentomilaquindici esemplari (foglio da quarantacinque esemplari).

Il francobollo - si legge sul comunicato di Poste - è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. La vignetta riproduce, a sinistra, un ritratto di Franco Zeffirelli in primo piano su due bozzetti realizzati dallo stesso regista per alcune opere teatrali da lui dirette, rispettivamente la "Cavalleria Rusticana", per il Teatro alla Scala di Milano del 1978, e un costume di "Antonio e Cleopatra", per il Metropolitan Opera House di New York del 1966. In alto, a destra, è raffigurato un ciak cinematografico, a rappresentare i suoi capolavori realizzati per il cinema. Completano il francobollo la legenda "Franco Zeffirelli", le date "1923 - 2019", la scritta "Italia" e l'indicazione tariffaria "B".

L'annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia di Firenze. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli "Spazio Filatelia" di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.