Cede la macchina di Ritorno al Futuro: e il carro crolla al Carnevale. Cosa è successo

L'auto del carro di Ritorno al Futuro è slittata e ha colpito tre persone (Foto Agostini)

Follonica, 12 febbraio 2023 – “La macchina di Ritorno al Futuro che stavamo montando ha ceduto improvvisamente cadendo addosso ai volontari”. Comincia non sotto i migliori auspici il Carnevale di Follonica, funestato da un incidente fortunatamente non grave ma che ha mandato comunque in ospedale tre addetti del Carnevale che stavano montando il carro del rione Senzuno.

“L’area era interdetta al pubblico – dice il sindaco Andrea Benini che commenta l’incidente – ma comunque tre persone del rione che stavano partecipando all’assemblaggio del carro sono rimaste ferite. Sono in ospedale, faranno accertamenti. Non sono gravi”.

Per Follonica un giorno importante: il Carnevale è una tradizione radicatissima, con tanta gente che arriva ad ammirare i carri da fuori.

Era la prima importante sfilata per chiudere il disastroso periodo della pandemia. La giornata di sole sembrava il preludio di una giornata perfetta. Poi, intorno all’ora di pranzo l’incidente. Il carro è appunto quello del Rione Senzuno. Rappresentava Ritorno al Futuro, con un tributo all’indimenticabile film con Michale J Fox, un caposaldo del cinema fantastico Usa conosciuto in tutto il mondo.

Il carro prevedeva un assemblaggio prima dell’inizio ma a un certo punto, mentre gli addetti di Senzuno facevano gli ultimi controlli, la versione di cartapesta della DeLorean, la celebre macchina con cui Michael J Fox e Doc si spostano nel tempo, ha ceduto finendo appunto contro tre persone. I primi soccorsi sono stati dati dagli altri addetti di Senzuno, poi in piazza XV Aprile, dove è accaduto l’incidente, sono intervenute tre ambulanze.

Il Carro di Senzuno adesso non potrà partecipare alla sfilata, anche se il corso carnevalesco si è svolto regolarmente.

"Voglio esprimere la mia solidarietà al rione – dice il sindaco – Massima vicinanza ai feriti ma anche al rione, che ha dovuto abbandonare mesi di lavoro, vedendo saltare probabilmente l’edizione del 2023. Cosa succede ora? Il Carnevale si farà ma sarà ridotta nei tempi. C’è stato un ritardo fisiologico del montaggio dei carri”.