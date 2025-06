Il futuro del territorio da costruire. Turismo, progetti e proposte. Incontri pubblici per programmare

Il Comune di Pitigliano, nell’ambito del progetto "Pitigliano Turismo 2025", promuove due incontri aperti alla cittadinanza e a tutti coloro che desiderano contribuire alla crescita del territorio.

"Questi momenti di confronto – sottolineano dall’Amministrazione comunale – mirano a riflettere sulle sfide e le opportunità che il futuro riserva alla comunità". Il primo appuntamento si terrà oggi alle 18 nella sala ’Petruccioli’.

Intitolato "Da giovani che eravamo. Un viaggio attraverso i numeri nel paese che cambia: Pitigliano e la sua gente", sarà un’occasione per analizzare l’evoluzione demografica e sociale del territorio.

Dopo i saluti del sindaco Giovanni Gentili, interverrà Mauro Schiano, statistico e demografo, che guiderà una riflessione sui cambiamenti avvenuti nel corso degli anni. Al termine, spazio al dialogo con il pubblico.

Il secondo incontro è previsto per martedì alle 15, sempre nella sala ’Petruccioli’.

In questa occasione si parlerà di "Pitigliano Turismo 2025", con l’obiettivo di condividere i risultati raggiunti, analizzare criticità e delineare le prospettive future per lo sviluppo turistico e locale.

"Partiamo dai dati demografici per capire chi siamo oggi e come possiamo immaginare il nostro futuro – spiega il sindaco Giovanni Gentili –. Conoscere le caratteristiche della nostra comunità è fondamentale per promuovere politiche efficaci e accogliere al meglio i turisti, sempre tenendo presente il benessere dei residenti".

L’assessore al Turismo, Claudia Elmi, sottolinea invece come "parlare di turismo oggi significhi parlare di comunità. Una comunità consapevole e orgogliosa della propria identità è in grado di offrire un’accoglienza autentica e sostenibile".

"Con ‘Pitigliano Turismo 2025’ – ha concluso l’assessora Elmi – stiamo costruendo una visione condivisa, in cui l’ospitalità diventa un gesto di cura e rispetto verso noi stessi e il nostro territorio".