Iniziativa del Comune. Turismo, il portale per la promozione

Presentato il nuovo portale di promozione Argentarioturismo.it. Si tratta del sito internet dove si possono trovare tutte le informazioni sul territorio: itinerari, eventi, natura, cultura, attività commerciali, sentieri e informazioni varie. Fa parte di un articolato progetto di valorizzazione, l’Experience the Landscape – verso il turismo del terzo millennio, finanziato dalla Regione ed è progettato e realizzato dallo studio ’Ecista’. Il portale di destinazione turistica viene supportato anche da una piattaforma digitale realizzata da Riccardo Schiano. All’interno sono presenti anche le informazioni su attività commerciali e gli operatori turistici in ambito alberghiero, oltre alla ristorazione. Disponibile anche tutta la parte dedicata allo sport, alla cultura, al lifestyle, arte e cultura e acqua, riprendendo le attività già presentate nel Brand Argentario. Nella parte dello sport ci sono sia i percorsi trekking che quelli bike, geolocalizzati e catalogati in base alla difficoltà. Anche gli amatori di queste attività potranno quindi consultarle ed effettuarle agilmente. Sul portale è presente la sezione dedicata ai forti del territorio e alle attività culturali da poter effettuare al loro interno. Spiagge, cale e luoghi per il relax completano il quadro, assieme a una parte dedicata ai servizi.

"Il progetto si distingue in due parti: la prima con l’installazione della cartellonistica e il rifacimento di alcuni stradelli – ha spiegato l’assessore al Turismo Chiara Orsini –. La parte digitale è invece divisa tra il Brand Argentario e il Portale di Destinazione. L’esigenza è dare informazioni al turista attraverso gli operatori turistici. I progetti sono integrati formandone uno unico che ha al centro, appunto, il turista".

"La nostra politica del fare sta portando frutti – ha aggiunto il sindaco Arturo Cerulli –. Cerchiamo di migliorare la nostra offerta promuovendo il territorio portando ulteriori benefici".

Andrea Capitani