In attesa della MotoGp corrono i prezzi. Affitti alle stelle e stanze introvabili. Una camera costa sei volte di più

Più veloci della luce con impennate da capogiro e sorpassi fulminanti. Ma in attesa che le moto accendano i motori, a correre in Mugello per adesso sono soltanto i prezzi. Nei giorni febbrili del Motomondiale il fenomeno dell’overtourism esce fuori ’pista’, scavalca la concezione Firenze-centrica e non risparmia i territori mugellani. Il boom di presenze per assistere alle gare in programma tra oggi e domenica si è tradotto nella caccia all’alloggio. Tutti pronti dunque per applaudire le stelle del Motomondiale. Ma molti senza un letto dove dormire. Camere introvabili e costi schizzati alle stelle: chi si è ridotto all’ultimo per prenotare una sistemazione è rimasto deluso.

Tutto esaurito o quasi a Scarperia e San Piero e dintorni. Già ieri le proposte sulle piattaforme come Booking e AirBnb si potevano contare sulle dita di una mano. Vicino all’autodromo libera solo una stanza con letto matrimoniale: oltre al bagno e agli spazi comuni però si deve condividere con gli altri inquilini anche il salasso: 410 euro a notte. Ma basta spostare la data sul calendario di qualche giorno e il prezzo crolla a 160 euro a notte.

In ostello per risparmiare? Macché. Impossibile scendere sotto i 300 euro a notte. A circa 20 minuti dal circuito, un agriturismo con piscina chiede 1.200 euro per due pernottamenti compresi i costi del servizio Airbnb e le pulizie finali. Ma per il week-end successivo il costo scende in picchiata fino a 200 euro, sei volte in meno. E ancora: tra sabato e domenica, a Scarperia, un host privato chiede 682 euro per una camera tripla. A San Piero a Sieve, l’affitto di una camera tripla per tre notti supera addirittura i 2mila euro.

"Un fenomeno che va monitorato in maniera importante e intelligente se con il Mugello inteso come brand vogliamo continuare a puntare sul turismo sportivo – commenta Lorenzo Baronti, presidente Confcommercio Mugello –. Paragono quanto sta accadendo a una scorpacciata dopo una dieta sregolata e un lungo periodo di digiuno. Le nostre strutture magari non lavorano in modo continuativo ma come le abbuffate non fanno bene all’organismo, così questo fenomeno non giova al sistema. Come Confcommercio monitoreremo eventuali anomalie".

In questo il Mugello sembra ’rincorrere’ Firenze dove, soprattutto in zona Santa Croce, c’è chi approfitta del Calcio Storico per alzare i prezzi degli affitti brevi. Alcuni residenti che affittano case ai turisti, infatti, maggiorano le tariffe in occasione delle partite, come se vendessero non solo l’appartamento, ma anche lo spettacolo sotto casa. Una sorta di ’palco privato’ sul match più atteso dell’estate. Un fenomeno simile a quello del Palio di Siena, dove molte famiglie affittano stanze con vista sulla piazza a cifre importanti. A Firenze, però, la questione crea polemiche: c’è chi parla di speculazione, chi di occasione legittima. Intanto, per chi vuole dormire affacciato su piazza Santa Croce il 24 giugno, servono anche 500 euro a notte. E il prezzo sale in caso di uno spazio esterno più grande.

Alessandro PistolesiRossella Conte