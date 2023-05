Mattarella a Firenze per commemorare la strage dei Georgofili

16:26

Sangiuliano: “Stato dimostrò di essere più forte della mafia”

“Lo Stato dimostrò di essere più forte della mafia”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ricordando l’attentato in via dei Georgofili. “La strage – ha sottolineato ancora il ministro – fu progettato e organizzato da cosa nostra per costringere lo Stato a scendere a patti. Lo Stato non ha ceduto, ci sono tante donne e uomini che hanno lavorato alla ricerca della verità”.