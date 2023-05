"I Care: Don Milani 100": omaggio al Priore di Barbiana

Firenze, 26 maggio 2023 - "Sortirne insieme è la politica, sortirne da soli l'avarizia". "Spacciare culture" valorizzando i giovani talenti è il cuore dell'attività decennale dei Chille de La Balanza, la compagnia teatrale fondata a San Salvi da Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza: non deve sorprendere quindi la continuità ideale tra i principi educativi di Don Milani e l'impegno artistico della compagnia, orientato da sempre alla partecipazione e alla disseminazione culturale.

"I Care. Don Milani 100" è la sintesi della ricerca intellettuale sulla vita e sull'opera del Priore di Barbiana condivisa con i suoi allievi di Calenzano e Firenze e le principali istituzioni a lui dedicate: Fondazione Don Lorenzo Milani, Centro di documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana e la Diocesi di Firenze per Barbiana di Don Andrea Bigalli. Un percorso di eventi e spettacoli che si svolgerà dal 2 giugno al 15 agosto nell'ambito dell'Estate Fiorentina, con il sostegno di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio e Unicoop Firenze: promossa da manifesti dipinti dai cittadini sulla base degli articoli della Costituzione, la rassegna prevede spettacoli, incontri con le scuole, proiezione di film, esposizioni e presentazioni di libri, che si terranno nella residenza dei Chille a San Salvi e nelle due biblioteche - Biblioteca Luzi e BiblioteCanova - aderenti al progetto.

Il festival si apre domenica con una preziosa anteprima: dopo il convegno pomeridiano con i due massimi esperti milaniani - Federica Ruozzi e Sandra Gesualdi - la compagnia di Claudio Ascoli presenta la nuova edizione - con repliche dal 27 al 29 giugno - di "Lettera a una professoressa", lo spettacolo teatrale che debuttò a Vicchio nel 2011 in occasione della "Marcia a Barbiana": quattro scritture collettive con la partecipazione attiva degli spettatori, chiamati ad assemblare via via parole, oggetti, disegni ed elementi scenici ispirati al Priore di Barbiana.

Tanti gli ospiti e le presenze confermate: da Renzo Francabandera a Tomaso Montanari, da Mario Lancisi a Domenico Simeone, da Fabrizio Borghini a Paolo Landi, da Sandra Passerotti a Vanessa Roghi: "Mai come in questo momento abbiamo tantissime difficoltà ed è necessario 'sortirne" insieme, come scriveva Don Milani - sottolinea Claudio Ascoli - 'I care" significa mi prendo cura, e oggi più che mai è fondamentale ricostruire una comunità capace di partecipare, incontrarsi e comunicare tra le persone, seguendo lo spirito della Bibbia e della Costituzione, i due testi che il Priore amava tenere accanto al suo letto".