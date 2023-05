Cento anni fa nasceva Don Lorenzo Milani, Sergio Mattarella a Barbiana

Vicchio di Mugello (Firenze), 27 maggio 2023 – Barbiana festeggia il centenario dalla nascita di don Lorenzo Milani: oggi, nella piccola località collinare mugellana, sarà presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Alla presenza del capo di Stato, sarà inaugurato il programma degli appuntamenti istituito dal Comitato nazionale per il centenario. Per facilitare la partecipazione all’evento, l’intervento del presidente sarà anche trasmesso su maxischermi più a valle sia al lago Viola, sia al Teatro Giotto del capoluogo comunale Vicchio.

Il lago Viola sarà anche tappa della tradizionale marcia, che giunge alla ventiduesima edizione e si aprirà alle 9 in piazza Giotto con i saluti dell’amministrazione comunale e gli interventi del coordinatore nazionale Tavolo della pace e organizzatore della marcia PerugiAssisi-marcia della Pace e della Fraternità, Flavio Lotti, dell’autore dell’installazione "Eldorato" Giovanni De Gara e degli studenti dell’Istituto comprensivo di Vicchio, autori di un libretto. Un estratto dalla "Lettera ai cappellani militari" di don Milani sarà il tema di meditazione della marcia: "Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni sono la mia Patria, gli altri i miei stranieri".

Nella piccola frazione del comune di Vicchio, in Mugello, don Milani era arrivato nel dicembre del 1954 e qui ha esercitato fino alla morte nel giugno del 1967 il suo fecondo e originale ministero di educatore.

Per la prima volta un Capo dello Stato sarà presente a Barbiana. Il riconoscimento della grandezza di don Milani è avvenuta da parte della Chiesa molto tempo solo dopo la sua morte, con un tardivo riconoscimento della sua opera, suggellata dalla visita di Papa Francesco a Barbiana il 20 giugno 2017.

Oggi il presidente della Repubblica visiterà la canonica dove don Lorenzo ha fatto la scuola e scritto con i suoi allievi 'Lettera a una professoressa', e il piccolo cimitero dove è sepolto.