Il Capo dello Stato a Firenze: la marcia di Barbiana si ferma per Mattarella. Alle 16 al palagiustizia Il suo intervento (previsto alle 11) proiettato su due maxischermi. Lascerà il Mugello in elicottero in direzione di Novoli, dove parteciperà alla chiusura delle celebrazioni per l’attentato di trenta anni fa