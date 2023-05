Da Vicchio il messaggio alla Marcia PerugiAssisi: “Trasformiamo il futuro con I Care"

Mugello (Firenze), 21 maggio 2023 - Un rapporto di amicizia lega da alcuni anni la Marcia della Pace Perugia-Assisi alla Marcia a Barbiana. E tra gli interventi di apertura della Marcia PerugiAssisi, c’è stato anche quello dell'assessore vicchiese Rebecca Bonanni, in rappresentanza del Comune che sabato 27 maggio organizza la Marcia a Barbiana. Insieme all'assessore il consigliere comunale Francesco Tagliaferri. Alle 14 gli amministratori locali presenti hanno firmato il patto educativo per investire sui giovani. Nei giorni scorsi l'assessore e il consigliere comunale hanno partecipato ai laboratori e ai lavori preparatori della marcia. Ai partecipanti alla marcia ha fatto pervenire un video messaggio il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa, che ha detto: “ ‘I Care’, questa frase scritta sulla porta della scuola di Barbiana, è ciò che unisce la Marcia della Pace Perugia-Assisi alla Marcia a Barbiana. ‘I care’ è ciò che unisce chi vi partecipa, tutti coloro che credono che ognuno può e deve fare la propria parte, che per cambiare le cose serve il contributo di ognuno. Trasformiamo il futuro con ‘I care’, perseguendo le vie della pace, guardando a Barbiana, mettendo in pratica il messaggio di Don Milani. L’esperienza educativa e scolastica d Barbiana segnò i tempi, cambiò la società. Uguaglianza delle opportunità, lotta alle ingiustizie e a ogni forma di esclusione, diffusione della conoscenza e della cultura, impegno civile individuale. Barbiana, Don Milani, sono ancora oggi tutto questo. Camminiamo con questo impegno, con questo anelito, un passo dopo l’altro”. Maurizio Costanzo