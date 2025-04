Mandragora, matrimonio a Firenze: il calciatore e Lucia Persico sposi

Firenze, 11 aprile 2025 – Un matrimonio potremmo dire a tempo di record. Poche ore dopo la vittoriosa sfida della Fiorentina in terra slovena contro il Celje, Rolando Mandragora e la compagna Lucia Persico si sono sposati.

E hanno scelto Firenze, il Comune e la cornice da sogno di Palazzo Vecchio per dire il loro sì. Un legame profondo dunque quello della coppia per il capoluogo toscano. La loro casa, il luogo dove crescere la figlia avuta dalla loro relazione. Per Mandragora un turbine di emozioni. Nella serata di giovedì, a Celje il gol su rigore che ha portato poi la vittoria alla squadra di Palladino.

Nel post gara, durante le interviste, Mandragora si è commosso. “Sono nel momento migliore della mia carriera e me lo sto godendo, mettendo alle spalle gli infortuni che mi hanno frenato”, aveva detto. Una serata speciale anche perché il giocatore ha toccato un record importante, essendo diventato il calciatore viola con il maggior numero di presenze nelle coppe europee.

Rolando Mandragora e Lucia Persico al party di Natale della Fiorentina

Poi il ritorno a Firenze e nella mattinata di venerdì la cerimonia. Rolando Mandragora e Lucia Persico hanno suggellato il loro amore. Alla presenza di parenti e amici. Quindi un pranzo con una lunga tavolata addobbata sui toni del bianco, con rose su tutto il centrotavola. Con loro la figlioletta. Al termine, il taglio della torta a forma di cuore.

Mandragora aveva un vestito scuro, giacca e pantaloni, con camicia bianca e scarpe ugualmente bianche. Per Lucia Persico vestito lungo e giacca, tutto sui toni del bianco, con scarpe abbinate. In mano un mazzolino di fiori, sempre bianchi e capelli lunghi sciolti sulle spalle.

Lo scorso ottobre c’era stata la proposta di matrimonio del calciatore alla compagna, con tanto di anello e grande mazzo di rose rosse.