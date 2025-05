Massimo Poggesi confermato presidente di Fiarc Confesercenti

Firenze, 19 maggio 2025 - Prosegue con l’assemblea di Fiarc la fase elettiva 2025 di Confesercenti Firenze per il rinnovo delle categorie di rappresentanza del Sistema Confesercenti. Fiarc è la federazione che rappresenta il settore degli agenti di commercio, ed è stata designata la nuova presidenza composta da Massimo Poggesi, Andrea Fissi, Massimo Ciliberti, Alessandro Pellegrini, Barbara Ripi, Lapo Mulinacci, Vincenzo Paolo. Per quanto riguarda la figura del Presidente è stato confermato alla guida Massimo Poggesi. Poggesi è titolare dell’omonima agenzia commerciale nel settore ottica.

Durante l’assemblea elettiva il presidente Massimo Poggesi, nella sua relazione ha fatto un resoconto dello stato attuale del settore, dedicando ampio spazio alle attività da portare avanti in futuro nell’interesse dell’intera categoria. Durante il confronto è emerso che i cambiamenti nel settore dell’intermediazione commerciale spingono la nostra Associazione verso una progettualità volta alla modifica delle norme esistenti, della contrattualistica, degli Accordi Economici, ponendo al centro dell’analisi e della proposta l’agente di commercio e la Fondazione Enasarco.

“Desidero ringraziare tutti i colleghi per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti. E’ e sarà nostro impegno promuovere politiche che riconoscano il valore di questa categoria, garantendo diritti, tutele e opportunità di crescita. – ha affermato Massimo Poggesi Presidente Fiarc Confesercenti Firenze – E’ fondamentale lavorare per il rafforzamento delle tutele contrattuali e previdenziali per gli agenti di commercio, come garanzia di qualità e serietà per tutto il sistema delle imprese”.

Per gli agenti di commercio, investire nella formazione e nello sviluppo professionale è fondamentale per rimanere competitivi, aggiornati e capaci di offrire il meglio ai propri clienti. Questo processo permette loro di acquisire nuove competenze, approfondire le proprie conoscenze e migliorare le proprie capacità di vendita e negoziazione.

”Incentivare l’ingresso dei giovani nel mondo degli agenti di commercio, attraverso percorsi formativi e forme di sostenibilità economica che favoriscano le start up; questo salto di qualità sarà fondamentale per non rischiare un impoverimento della nostra categoria professionale. – prosegue Poggesi - Sarà fondamentale, inoltre, individuare processi di internazionalizzazione della nostra professione; e sostenere gli imprenditori nel loro percorso professionale attraverso consulenze e servizi sviluppati ad hoc”.

Sul fronte previdenziale l’Enasarco deve porsi sempre di più come un Ente in cui l’Agente ripone la sua sicurezza previdenziale, personale e professionale. Nel corso del triennio, la governance della Fondazione di cui la Confesercenti ne è parte integrante ha conseguito risultati economici di assoluto rilievo; e nei prossimi mesi si giocherà una partita fondamentale con il rinnovo delle cariche di Enasarco. Per quanto riguarda i temi dell’innovazione e digitalizzazione non sono solo una “moda”, ma una leva di sopravvivenza e rilancio per la categoria. L’agente del futuro deve saper usare i dati, gestire relazioni a distanza, lavorare in un ecosistema integrato. Sostenere questa evoluzione è un dovere delle istituzioni, degli enti previdenziali e delle associazioni. “Gli agenti di commercio rappresentano una forza economica e professionale importante, ma il loro peso nelle sedi istituzionali, nei tavoli di concertazione e nel dibattito politico nazionale è spesso frammentato. – ha concluso il Presidente Poggesi - Per questo è necessario rafforzare la loro rappresentanza e promuovere un dialogo costruttivo tra tutte le parti coinvolte”.