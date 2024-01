Minaccia di strangolare il marito con un foulard, arrestata

Figline e Incisa (Firenze), 8 gennaio 2024 – Se le violenze in famiglia sono molto spesso commesse dall’uomo sulla donna, stavolta da Figline e Incisa arriva una storia al contrario. E’ stato infatti un uomo sposato con una donna da molti anni a chiedere aiuto ai carabinieri.

I problemi nel loro matrimonio si sono manifestati dallo scorso settembre, da quando la moglie ha cominciato ad assumere un atteggiamento ostile e talvolta anche violento nei suoi riguardi, arrivando addirittura a minacciarlo di morte. L’uomo, perciò, già in due circostanze aveva trovato il coraggio di presentarsi in caserma e raccontare tutto, ma subito dopo, temendo delle ripercussioni sulla figlia minorenne, aveva deciso di ritirare le denunce.

L’altra sera, tuttavia, l’ennesima minaccia di morte da parte della moglie lo ha convinto a chiamare il 112. I carabinieri della Stazione di Incisa Valdarno sono intervenuti quando la donna teneva ancora in mano un foulard con cui poco prima aveva minacciato di strangolarlo. L’uomo ha quindi preso di nuovo il coraggio di raccontare tutto ai carabinieri e dal quadro che ne è emerso è scattato l’arresto in flagranza per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

La donna è stata portata in carcere a Sollicciano.