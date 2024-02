Manifestazione a Firenze per il crollo nel cantiere, il corteo in diretta

14:49

Le strade interessate dalla manifestazione

La manifestazione è stata indetta dai sindacati Cgil e Uil in occasione dello sciopero nazionale contro le morti sul lavoro. Presenti i segretari nazionali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Il presidio inizia alle ore 16:30 in via Mariti, nella zona del cantiere. Divieti di sosta disposti tra via del Ponte di Mezzo e via Giovanni da Empoli. Chiusa alla circolazione la direttrice da via del Ponte di Mezzo in direzione di viale Redi. La manifestazione dovrebbe concludersi intorno alle ore 19.