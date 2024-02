Crollo nel cantiere di Firenze, ritrovata la quinta vittima, “Tragedia immane”. Oggi la manifestazione

05:00

Chi sono i morti

Le cinque vittime sono Luigi Coclite, 59 anni, originario dell'Abruzzo ma residente da anni in provincia di Livorno, a Vicarello, frazione di Collesalvetti; Taoufik Haidar, 43 anni, che dalla scorsa estate viveva a Chiuduno, in provincia di Bergamo, dopo aver vissuto per diversi anni a Palazzolo sull'Oglio, comune in provincia di Brescia al confine con la provincia bergamasca; Mohamed El Ferhane, marocchino di 24 anni e Mohamed Toukabri, tunisino di 54 anni, entrambi residenti a Palazzuolo sull'Oglio, così come il 56enne marocchino Bouzekri Rahimi, l'ultimo disperso il cui corpo è stato trovato sotto le macerie dopo 108 ore di ininterrotte ricerche da parte dei vigili del fuoco.