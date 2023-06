Maltempo, tuoni e temporale su Firenze. Il meteo pazzo non dà tregua

Firenze, 2 giugno 2023 – Tuoni forti e temporale. Un copione che si ripete da giorni a Firenze e dintorni. E anche oggi pomeriggio, 2 giugno, lo scroscio non è mancato all’appuntamento quotidiano. Un forte acquazzone ha colpito alcune zone della città e non solo. Nella zona collinare di Pontassieve, a Fiesole e Bagno a Ripoli la pioggia ha battuto forte. E in alcuni casi pure la grandine.

Dopo gli ultimi allagamenti in provincia, è di ieri quello a Montelupo Fiorentino e Montespertoli, resta dunque alta l’attenzione soprattutto vicino ai corsi d’acqua. L’allerta meteo per rischio idrogeologico e temporali forti interessa tutta la regione.