Maltempo, temporali forti: allerta meteo gialla in Toscana. Le zone a rischio

Firenze, 2 giugno 2023 – Ancora un allerta meteo in Toscana. Il tempo non accenna proprio a stabilizzarsi sulla regione, come del resto in tutta la Penisola.

Il codice giallo, per rischio idrogeologico e temporali forti, è esteso a tutta la giornata di domani, 3 giugno e riguarda tutta la Toscana, esclusa la costa.

Dunque l’estate meteorologica nonostante sia scattata già dal primo giugno - per quella astronomica occorrerà invece attendere il giorno del solstizio, il 21 giugno - non è entrata ancora nel vivo.

Le condizioni meteo, in questo avvio d'estate, sono decisamente instabili a causa soprattutto dei massimi dell'alta pressione ancora posizionati tra Islanda e Isole Britanniche. Il Mediterraneo resterà dunque in balia di correnti più' fresche in quota le quali porteranno molti acquazzoni e temporali in Italia.

Dunque, quando arriverà il vero caldo? A questa domanda risponde Andrea Garbinato, meteorologo del sito IlMeteo.it. “Forse il caldo africano arriverà proprio con l'inizio dell'estate astronomica, fino ad allora non è escluso che le temperature restino su valori medi e con frequenti temporali. L'alta pressione infatti staziona saldamente sul Nord Europa dove si registra un eccezionale ed anomalo deficit di piogge per il periodo. In sintesi, ieri è iniziata l'estate meteorologica con condizioni totalmente primaverili, saranno ancora frequenti i temporali almeno fino a metà giugno.