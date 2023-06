Maltempo in Toscana, nuova allerta gialla in tutta la regione: temporali forti e grandine

Firenze, 3 giugno 2023 – Prosegue la fase di maltempo in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo gialla in tutta la regione per domenica 4 giugno. Previsti temporali forti, grandine e anche rischio frane.

Le zone più a rischio

Per domenica 4 giugno la Sala operativa della Protezione civile regionale prevede piogge e temporali già dalla mattina sulle zone meridionali (Arcipelago e grossetano) in graduale estensione al resto della regione nel corso della giornata.

In serata possibile attenuazione dei fenomeni nell'interno e probabile recrudescenza dei temporali in Arcipelago e zone costiere. Sia oggi che domani, i temporali potranno essere localmente forti e accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate.

La nuova allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali è valida fino alla mezzanotte di domenica 4 giugno.

Toscana colpita da giorni dal maltempo

Da giorni ormai tutta la regione è colpita da violente e improvvise precipitazioni. Nei giorni scorsi forti acquazzoni e conseguenti allagamenti hanno colpito in particolare il territorio dell’Empolese, soprattutto tra Montelupo Fiorentino e Montespertoli. Ieri, sabato 2 giugno, una violenta bomba d’acqua mista a grandine è caduta nella zona collinare di Pontassieve, in Mugello, a Fiesole, Bagno a Ripoli e Sesto Fiorentino.