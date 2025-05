Arezzo, 7 maggio 2025 – Iis Signorelli, una scuola che punta alle competenze linguistiche ed informatiche, all'inclusione e alla costruzione di un cittadino attivo, europeo, consapevole

La consapevolezza di essere un'istituzione di istruzione e formazione, che insieme alle famiglie e alla

propria comunità è sicuramente responsabile della crescita delle nuove generazioni, è stimolo per

organizzare un'offerta formativa ricca di competenze che siano spendibili, sia nel mondo del lavoro che

quello universitario.

Proprio per questo motivo, l'IIS L. Signorelli ha attivato una serie di progettazioni che consentono

competenze linguistiche, informatiche, competenze trasversali e competenze di ed. civica, che offrono gli

strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture

sociopolitici e all'impegno ea una partecipazione attiva e democratica.

Ormai consolidato, in quanto più che maggiorenne, è lo scambio linguistico che le classi quarte del liceo

classico si svolgono ogni anno con HIGH SCHOOL DI WARRENTON , a Washington, dove gli alunni

condividere con i compagni americani le diverse strategie da attivare per la comprensione della lingua

latina, oltre che vivere in famiglia dove apprendere la conoscenza della lingua e della cultura americana.

Durante tale scambio viene effettuata una sosta a New York e questa esperienza, dai racconti di chi l'ha

sperimentata rimane tra i ricordi più belli. Oltre agli scambi, gli stage linguistici all'estero in Francia per le

classi terze e Dublino per le classi seconde sono ormai tappa fissa da anni. Accanto a un palco e scambi

l'istituto partecipa a bandi Erasmus e mobilità stage trasnazionali.

Di quest'ultimi è all'attivo il progetto DEA che vede coinvolti 13 alunni che raggiungeranno 7 la Spagna e

nello specifico Siviglia e 6 la Francia e nello specifico Amiens.

Molte le reti con le scuole con le quali in partenariato partecipiamo ad Erasmus, come ad esempio con la

scuola superiore Pacinotti di Prato che ci ha permesso di poter dare l'opportunità di vivere 35 giorni di

PCTO a Malta per 4 nostri alunni; con la scuola superiore Vittoria Colonna di Arezzo, con la quale partono

in Erasmus 7 alunni per 35 giorni per il Potogallo, Spagna ed Irlanda oltre che la possibilità per i docenti di

un Job Shadowing a Malta per una settimana; con l’Agenzia Arezzo Innovazione sono sempre coinvolti 7

alunni e le destinazioni sono Portogallo, Spagna e Bulgaria; con l’Agenzia OpenCom 4 alunni partiranno

per Portogallo, e Irlanda, da 30 a 90 giorni; con il consorzio di scuole ABACO, 4 alunni con destinazione

Spagna, Portogallo e Germania.

Molti gli incontri che gli alunni hanno con la polizia, la questura, che parlano loro di legalità, progetti che

hanno coinvolto sindaco e assessori della nostra comunità, il Progetto Giovani in Comune per

comprendere appieno i diritti e i doveri del cittadino. Tutti progetti di ed. civica che partono dal proprio

territorio, fino ad arrivare alla comunità europea, ad esempio con l’Erasmus Jeanne Monnet che si

concluderà con un evento finale il 30 maggio e saranno presenti i referenti di Campo Base, partner del

progetto, Fabio Pasquale e Luigi Pallotti e un deputato parlamentare Europeo.

Per un efficace ed efficiente orientamento è necessario conoscere istituzioni universitarie, aziende,

associazioni di categoria e per questo motivo l’Istituto Signorelli ha organizzato lezioni con professori

universitari, collaborazione con il MAEC e l’assessorato alla Cultura, organizzazioni culturali e occasioni

come il Festival dell’EcoNOImia che ha dato la possibilità di approfondire quali opportunità offre il

territorio vicino a noi ed oltre