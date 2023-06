Allagamenti e traffico in tilt: giornata da incubo sulle strade della Toscana

Firenze, 1 giugno 2023 - La perturbazione annunciata ha provocato disagi e allagamenti. Il violento temporale che nel pomeriggio di oggi, primo giugno, si è abbattuto in alcune zone del Fiorentino, ha creato molti disagi alla viabilità.

Precipitazioni abbondanti hanno interessato maggiormente le zone di Montelupo Fiorentino e Montespertoli: il pluviometro del Turbone ha registrato in appena 15 minuti ben 32 mm di pioggia, come si apprende dalla protezione civile.

Numerose le squadre dei Vigili del fuoco in azione: sono infatti circa 50 le richieste di interventi per allagamenti e per valutare rami pericolanti. Le forti precipitazioni hanno causato molte criticità e disagi nella zona. A Montelupo è caduto un albero in via fratelli Cervi, e l'intervento di rimozione è stato concluso. In una diretta su Facebook il sindaco di Montelupo Paolo Masetti ha detto: "L'evento meteo che ha interessato Montelupo in maniera piuttosto violenta ha creato moltissimi problemi e molti disagi, stiamo ricevendo segnalazioni da diverse parti dal territorio. Invito a segnalarci problematiche al numero 3356685863 e il 112 all'occorrenza. Stiamo organizzando le squadre per inviarle a dare una mano alle famiglie che hanno problemi, ci sono allagamenti nelle abitazioni, strade che hanno diversi centimetri d'acqua".

"Le piogge cadute in questo pomeriggio - fa sapere Alessio Mugnai, sindaco di Montespertoli, che invita i cittadini a segnalare eventuali problemi - hanno provocato una situazione di criticità ad Anselmo (Località Fornace) sulla provinciale 80. Ho quindi aperto il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, sono sul posto la pattuglia della Polizia Municipale, la squadra de La Racchetta odv Sez. Montespertoli e stanno arrivando tecnici del comune, della Città Metropolitana e la PA Croce d'oro per dare supporto alle abitazioni che hanno subito allagamenti". È stata una mattina di traffico nel caos anche sulla Fi-Pi-Li a causa dell’ennesimo incidente. Un’auto si è ribaltata per cause ancora in via di accertamento al km 12 tra la Ginestra e Lastra a Signa in direzione Firenze. A metà mattina si sono registrati fino a sette chilometri di coda in direzione Firenze. Il traffico, come specificato dal portale Muoversi in Toscana, risultava fermo tra Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa, ma anche tra Empoli e Empoli Est. Molti i lavoratori e pendolari rimasti bloccati sulla superstrada a causa dell’incidente, poi le code si sono risolte intorno a mezzogiorno. Il violento acquazzone del primo pomeriggio ha avuto subito ripercussioni anche sul traffico cittadino di Prato, dove è stato chiuso il sottopasso di Pratilia in direzione di Pistoia. Allagamenti anche nella zona di via Nenni e via Mascagni, oltre a viale Galilei, via Zarini e via Marx. Acqua anche nel sottopasso dell'ospedale in entrambe le direzioni con gravi ripercussioni sulla circolazione visto il coinvolgimento dei principali assi cittadini. E per le chiusure dei sottopassi molti automobilisti hanno dovuto prendere l’autostrada per attraversare la città da Ovest a Est. La polizia municipale è impegnata a far defluire il traffico. Maurizio Costanzo