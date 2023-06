Maltempo a Prato: allagamenti e sottopassi chiusi. Il traffico vca in tilt

Prato, 1 giugno 2023 - Il violento acquazzone del primo pomeriggio ha avuto subito ripercussioni sul traffico cittadino. E' stato chiuso il sottopasso di Pratilia in direzione di Pistoia, allagamenti anche nella zona di via Nenni e via Mascagni, oltre a viale Galilei, via Zarini e via Marx.

Acqua anche nel sottopasso dell'ospedale in entrambe le direzioni con gravi ripercussioni sulla circolazione visto il coinvolgimento dei principali assi cittadini.

La polizia municipale è impegnata a far defluire il traffico.