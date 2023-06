Maltempo: si scatena il nubifragio, case allagate e danni. Raffica di disagi e tante richieste d’aiuto

Empolese Valdelsa, 2 giugno 2023 – Case allagate, rami caduti o pericolanti, famiglie al buio, tanta paura. È il bilancio di un quarto d’ora di nubifragio o poco più che ha tenuto in ostaggio il territorio per tutto il pomeriggio.

Solo a Montelupo Fiorentino in appena 15 minuti sono caduti 32 millimetri di pioggia. Tanto è bastato per far scattare circa 50 richieste di aiuto per allagamenti e rami pericolanti che hanno richiesto l’intervento della Protezione civile e dei vigili del fuoco.

Ed è stata una giornata nera, quella di ieri, per la polizia municipale dell’Unione dei Comuni. Sono stati cinque i sinistri registrati a Empoli (fortunatamente nessuno con feriti), compreso l’investimento di un pedone: il tutto poco prima che l’ondata di maltempo si abbattesse sul territorio.

E si è abbattuta forte poco prima delle 17: criticità forti si sono riscontrate nel territorio comunale di Certaldo con due sottopassi chiusi per allagamento. Diverse le chiamate arrivate al centralino della municipale su Empoli per segnalare tombini intasati e allagamenti: allarmi, questi, tutti rientrati.

In piazza Guido Guerra è crollato il ramo di un albero: per fortuna non ci sono stati feriti, il traffico pedonale e stradale è stato ridotto per sicurezza. In tilt un semaforo a Fontanella, dove è stato richiesto l’intervento degli agenti. Subissato di telefonate anche il centralino Enel: tante le famiglie rimaste senza elettricità durante il temporale, un disagio soprattutto per anziani e persone sole.

Ma è a Montelupo Fiorentino che si sono verificati i problemi maggiori. Il temporale ha colpito in maniera violenta la città della ceramica: allagamenti in via Grieco nella frazione di Fibbiana, e decine di centimetri d’acqua in diverse strade del territorio comunale. Il sindaco Paolo Masetti ha attivato il Coc (Centro Operativo Comunale) ed organizzato squadre in soccorso alle famiglie con le abitazioni allagate. Anche il rifugio per cani nella zona industriale delle Pratella ha subito danni.

Sono decine le famiglie con le case allagate. Tanti disagi soprattutto in via Salvemini, a Montelupo, intorno al civico 80. Un vero e proprio fiume in piena si è riversato all’interno delle abitazioni dopo il violentissimo nubifragio. Le cause, in questo caso, sembrano riconducibili alle fogne intasate.

"Ne abbiamo dovute sbloccare almeno un paio a colpi di piccone", spiega uno dei residenti. L’acqua ha invaso il primo piano della sua casa dove erano al lavoro gli imbianchini. Alcune famiglie, invece, sono state costrette a togliere quello che avevano ai piani terra e portarlo in strada per evitare che l’acqua ammalorasse tutto.

"Purtroppo abbiamo dovuto fare tutto da soli, ma è inaccettabile che le fogne fossero in queste condizioni", spiegano ancora i residenti. Ancora è presto per una stima dei danni, ma alcune abitazioni potrebbero averne subiti di ingenti. L’area è quella di via Salvemini, a due passi dalla ferrovia dove alcuni treni sono rimasti bloccati per diversi minuti a causa di problemi agli scambi. Problemi legati anche in questo caso al maltempo.

Ylenia Cecchetti

Tommaso Carmignani