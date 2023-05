Temporali e fulmini, ecco le regole d’oro per evitare incidenti

Firenze, 25 maggio 2023 – L’estate è il periodo nel quale i temporali improvvisi, con tuoni e fulmini, diventano più frequenti. Di conseguenza aumenta il rischio di incidenti legati a questi fenomeni, considerati la seconda causa di morte dovuta ad eventi naturali.

Un rischio tanto più frequente considerando le ‘bombe d’acqua’ e le grandinate che stanno caratterizzando questa primavera. Difendersi è possibile rispettando la regola fondamentale di evitare di stare vicini a qualsiasi materiale conduttore.

Durante un temporale non bisogna mai maneggiare oggetti di ferro e si deve assolutamente evitare di avvicinarsi agli alberi. Se si sta al mare e si viene sorpresi dal temporale mentre si sta facendo il bagno la prima cosa da fare è uscire dall'acqua.

Un rifugio sicuro è invece l’automobile, con i finestrini chiusi: scherma dai fulmini come una gabbia di Faraday. Ecco alcune regole messe a punto dal Cesi (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) da tenere presenti in caso di temporali per evitare incidenti. In casa: spegnere il televisore, staccare la spina e l'antenna; evitare di venire a contatto con rubinetti o tubi dell'acqua e di fare la doccia o il bagno; non utilizzare apparecchi elettrici (ad esempio phon, ferro da stiro), non eseguire riparazioni elettriche a contatto e/o direttamente sull'impianto, e utilizzare il telefono solo in caso di urgenza. In automobile: chiudere finestrini e porte o portelli e non toccare parti metalliche o l'autoradio. Ricordiamo che l'automobile, in caso di temporale, può essere considerata un buon rifugio. È, infatti, una gabbia metallica che conduce a terra la corrente tramite le gomme bagnate. Inoltre la poca distanza dalla macchina a terra è sufficiente a innescare un arco elettrico ricreando una messa a terra sicura. In montagna: prima di fare una gita informarsi sempre sulle condizioni meteorologiche; se si è sorpresi da un temporale già sul percorso, cercare di scendere di quota o di trovare un rifugio chiuso (non sotto alberi o punte) ed evitare assolutamente le parti "ferrate" del percorso; se si rimane all'aperto restare in un luogo lontano da punte o alberi e assumere una posizione accucciata. Da tenere presente che la montagna, essendo a elevate altitudini, è un luogo molto esposto ai fulmini. Al mare: non rimanere in acqua durante un temporale; se possibile non rimanere in spiaggia ma ripararsi in un luogo chiuso, oppure rimanere seduti o accucciati. Nel caso che il fulmine colpisca la superficie dell'acqua, che è un buon conduttore, la corrente si disperde investendo eventuali bagnanti. La spiaggia, inoltre, è un luogo aperto e piano in cui anche un uomo in piedi può fungere da "punta". Al parco: allontanarsi dagli alberi il più possibile e trovare riparo in un luogo chiuso; se non si può trovare riparo, restare accucciati in un'area lontana da punte; se si è in bicicletta scendere di sella e allontanarsi dalla bici (se metallica). In campeggio: restare in un luogo chiuso come la roulotte; •uscire dalla tenda e trovare un rifugio chiuso ma, se si deve restare in tenda, accucciarsi e restare distanti dai pali metallici; evitare giochi con aquiloni o simili e di pescare con canna da pesca. In barca: se si è in vicinanza di un porto andare all'ormeggio o navigare sottocosta; se siete in barca a vela l'albero è esposto ai fulmini quindi sistematevi lontano dallo stesso e lontano da elementi metallici; se è tecnicamente possibile si può buttare l'ancora facendola passare attorno all'albero e l'eventuale corrente si scaricherà attraverso l'ancora in mare; se il temporale non si allontana, riprendere la navigazione e cercare di portarsi velocemente in un'altra zona; in una barca a vela sarebbe necessario che tutte le strutture metalliche fossero ben connesse fra loro e con il bulbo, mediante cavi elettrici, in modo che il fulmine abbia sempre un percorso verso l'acqua. Maurizio Costanzo