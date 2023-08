Firenze: testata al volto, “tassista aggredito da Ncc abusivo”

Firenze, 27 agosto 2023 – Tassista aggredito da un ncc abusivo in via dell’Anguillara a Firenze. E’ quanto riferiscono sia accaduto oggi, domenica 27 agosto, attorno alle 16.30, a Firenze, i sindacati Unica taxi Cgil, Uritaxi, Confartigianato taxi, Uil trasporti, Sitafi Federtaxi Cisal-Ugl e la vittima dell’aggressione, Berna 15, tassista del 4390.

"Mi trovavo in piazza Santa Croce e ho preso una corsa per piazza San Firenze. Parto, entro in via dell’Anguillara – racconta il tassista – e mi trovo davanti un ncc, che ormai conosciamo, con autorizzazione Prato 7, che stava scaricando i bagagli di alcuni suoi clienti. Lo esorto, più volte, ad andarsene, perché non può operare su Firenze e sta interrompendo un servizio pubblico”.

L’ncc temporeggia, non vuole lasciarlo passare, quindi Berna 15 scende dal taxi e ne nasce un diverbio verbale “fino a che – dice il tassista – l’ncc non mi ha dato una testata al volto”. Una volta intervenuta la polizia, il tassista è stato portato a Santa Maria Nuova, dove gli è stato riscontrato un trauma facciale al labbro e gli sono stati applicati due punti di sutura.