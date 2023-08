Aggredisce la convivente in strada e le rompe il setto nasale: arrestato 33enne

Montecatini Terme (Pistoia), 26 agosto 2023 - Ha aggredito la propria convivente in mezzo alla strada, fratturandole il setto nasale, poi è stato fermato e arrestato dalla polizia. È accaduto giovedì a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Protagonista di questo gesto violento un 33enne straniero, già noto alle foze dell'ordine, secondo quanto si apprende, per episodi analoghi nei confronti della vittima, sua connazionale. L'aggressione è avvenuta in una via del centro, i due si sarebbero poi allontanati in direzione della stazione. Un testimone ha fermato una pattuglia della polizia locale e sul posto è subito arrivata anche una volante del commissariato di Montecatini Terme. L'aggressore è stato riconosciuto dagli agenti, in quanto solo pochi giorni prima gli era stato notificato un ammonimento da parte del questore, proprio per le aggressioni alla donna, che nel frattempo è stata accompagnata dal 118 all'ospedale di Pescia, dove le è stata riscontrata la frattura del setto nasale, con prognosi di 20 giorni.

