Prato, tenta di rubare al supermercato e aggredisce la polizia: 21enne arrestato

Prato, 25 agosto 2023 – Tenta di rubare al supermercato e aggredisce la polizia. È quanto accaduto nella tarda mattinata di giovedì 24 agosto, in via Valentini, a Prato. Protagonista della vicenda un ragazzo di 21 anni, nazionalità rumena, senza fissa dimora in Italia.

Tutto è iniziato quando, poco prime delle ore 14, è arrivata alla centrale operativa della polizia la segnalazione da parte del supermercato Coop di un furto. Il personale di vigilanza del supermercato aveva infatti fermato un giovane che aveva appena consumato all’interno del locale alimenti vari. Nonostante fosse stato invitato ad allontanarsi, il ragazzo continuava a rimanere all’interno del supermercato camminando tra gli scaffali alla ricerca di altra merce.

Arrivata sul posto, la polizia è stata subito aggredita dal 21enne che poi però è stato fermato. Nell’aggressione gli agenti hanno riportato lievi lesioni e portati in ospedale hanno ricevuto alcuni giorni di prognosi.

L’autore dell’aggressione è stato arrestato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza.