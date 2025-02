L’intelligenza artificiale entra al Russell-Newton. Fino ad aprile è attivo il progetto ’Conoscer.AI’, realizzato nell’ambito del programma di innovazione imprenditoriale etica Eye promosso da Artes Lab con il contributo di Fondazione Cr Firenze e la collaborazione del polo d’istruzione superiore di Scandicci, accompagna i giovani studenti anche nella conoscenza tra realtà e virtualità, tra opportunità e rischi. Il primo incontro si è tenuto due giorni fa. L’introduzione è stata curata da Andrea Bertolini, presidente di Artes e docente di diritto privato alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. A seguire c’è stato un laboratorio sperimentale in cui gli studenti hanno potuto conoscere e utilizzare alcuni degli strumenti disponibili ora sul mercato. "È essenziale – ha detto Bertolini – governare l’innovazione perché non tutto il tecnologicamente possibile è anche socialmente desiderabile. L’innovazione è buona e utile nella misura in cui pone l’uomo al centro e ne tutela la dignità". Nel futuro poi arriveranno gli approfondimenti sull’interazione uomo-macchina: agenti software, robot sociali, realtà aumentata, neuro marketing sono grandi opportunità di innovazione e di servizio alle imprese, ma richiedono attente analisi e capacità critiche sia da parte di chi le sviluppa, sia da parte di chi vorrà utilizzarle. Gli studenti infine potranno sperimentare una loro idea innovativa che includa lo sviluppo di una tecnologia di AI in maniera autonoma.