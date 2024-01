Firenze, Mercato centrale ricerca personale. L’8 febbraio le selezioni

Firenze, 26 gennaio 2024 – Mercato Centrale Firenze, del gruppo Human Company, seleziona nuove figure professionali da inserire all’interno della struttura dedicata alla ristorazione situata nel cuore della città, al primo piano dello storico mercato di San Lorenzo. In tutto sono 46 i posti vacanti. Ecco i profili richiesti e come partecipare al recruiting day in programma giovedì 8 febbraio.

Le figure richieste

In dettaglio, si cercano 10 camerieri, con esperienza di almeno un anno nella mansione, buona conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua. Sono invece 5 i baristi richiesti, con esperienza di almeno un anno in caffetteria e cocktail bar, buona conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua. Mercato centrale Firenze seleziona inoltre 5 addetti alla birreria junior, quindi con breve esperienza nella mansione o similari, buone capacità comunicative e conoscenza della lingua inglese, e 3 pizzaioli con esperienza almeno biennale nella mansione, che conoscano tutte le fasi della lavorazione della pizza napoletana e che abbiano dimestichezza con il forno a legna. Tre sono anche gli aiuto pizzaioli richiesti, che supporteranno e affiancheranno il pizzaiolo nella linea. Anche a loro è richiesta esperienza, di almeno un anno, e conoscenza delle fasi di lavorazione della pizza napoletana.

Nelle cucine mancano 5 cuochi con tre anni di esperienza nella mansione, nella gestione di un piccolo staff, nella pianificazione turni e nella gestione ordini, 3 aiuto cuochi con esperienza di almeno un anno, buone doti comunicative e predisposizione al lavoro in squadra, e 3 lavapiatti, anche senza esperienza.

Altre figure richieste sono 3 cassieri, banconisti e addetti alla vendita e 3 addetti alla pulizia, anche senza esperienza, che si occuperanno di garantire l’igiene di tutte le aree del Mercato in osservanza della normativa igienico-sanitaria e collaboreranno con l’ufficio acquisti nella gestione del magazzino e ricevimento merce. Infine, 3 i posti nella logistica e sicurezza. I candidati selezionati si occuperanno in questo caso di controllare i locali e monitorare la sicurezza degli spazi comuni.

Come partecipare alla giornata di selezione

Per candidarsi basta presentarsi, muniti di copia cartacea del curriculum, direttamente alla Terrazza enoteca del Mercato centrale Firenze a partire dalle 10 di giovedì 8 febbraio 2024. Non è richiesta, dunque, la prenotazione. Si potranno sostenere i colloqui sul posto, seguendo l’ordine di arrivo alle diverse postazioni allestite per ogni figura professionale. Gli orari del recruiting day sono dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.