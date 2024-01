Duecento addetti hotel per l’hospitality toscana

In arrivo con Icon Collection centinaia di assunzioni nel settore del turismo. La società del Gruppo Ficcanterri, attiva nel campo dell’hospitality, cerca 200 figure da impiegare presso i propri hotel in Toscana e organizza un Recruiting Day per le selezioni. La società di consulenza manageriale per i servizi di hospitality del Gruppo Ficcanterri, Icon Collection, cerca personale per nuove assunzioni in vista della stagione turistica 2024. Per la selezione delle risorse da inserire negli hotel del Gruppo, l’azienda ha lanciato un apposito Recruiting Day. La giornata di recruiting Icon Collection per i posti di lavoro negli hotel della Toscana si svolgerà il 31 gennaio al Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona. L’evento è finalizzato al reclutamento di 200 figure professionali da impiegare presso il Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona, in provincia di Livorno, e il The Sense Experience Resort di Follonica, in provincia di Grosseto. Le selezioni sono rivolte, in particolar modo, al personale da assumere nelle aree cucina, sala e bar, reception e housekeeping. Per candidarsi: [email protected]