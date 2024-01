Cresce l’offerta di lavoro, ma resta difficile trovare le figure specializzate

Massa Carrara, 26 gennaio 2024 – L’inizio dell’anno si prospetta a trazione industriale e commerciale per la provincia apuana con un’impennata di proposte di lavoro che, in termini di punti percentuali, supera persino il dato nazionale. Numeri che emergono dai dati del Sistema informativo Excelsior, in collaborazione con la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche.

Le assunzioni programmate dalle imprese apuane, nel primo trimestre del 2024, superano quota 3.700. In termini numerici si tratta di un aumento di 350 unità rispetto allo stesso trimestre del 2023 per un rilevante +10% in termini percentuali che rappresenta esattamente il doppio del valore nazionale. Resta il problema di reperire sul ‘mercato’ profili professionali adeguati: la difficoltà di reperimento di personale ormai si attesta con decisione attorno al 56%. Da segnalare inoltre come la ricerca di laureati resti molto bassa: 9% delle figure richieste e in gran parte ingegneri industriali e laureati in economia. In gran parte le aziende cercano diplomati o con formazione professionale, indirizzi amministrazione, finanza, marketing (250 unità) e poco al di sotto si colloca l’indirizzo meccanica, meccatronica ed energia con 230 unità e chiudono l’elenco l’indirizzo turismo, enogastronomia e ospitalità e quello produzione e manutenzione industriale e artigianale, rispettivamente con 210 e 150 unità. Nell’ambito delle qualifiche di formazione e dei diplomi professionali, al primo posto troviamo l’indirizzo meccanico con una previsione di 240 ingressi, seguito dall’indirizzo edile e da quello turistico a pari merito con 140 assunzioni programmate. Chiude l’elenco l’indirizzo sistemi e servizi logistici con 110 addetti ricercati. Si cercano giovani ma non solo: la fascia d’età più richiesta va da 30 a 44 anni (per oltre 4 assunzioni su 10). Chi assume? Soprattutto imprese del manifatturiero e del commercio. Delle 3.740 entrate programmate nel trimestre il 48% riguarda l’industria, il 52% (1.950 unità) i servizi dove balza in evidenza la previsione di assunzioni nel commercio (470 unità, con un incremento del 34%).

Con riferimento al solo mese di gennaio 2024 le imprese della provincia di Massa-Carrara prevedono di assumere 1.350 unità lavorative. Un valore in aumento del 3% (+40 unità) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, quando le entrate erano state 1.310. A trainare la domanda di lavoro è il comparto dell’Industria dove si registra una previsione di 710 ingressi che corrispondono ad un aumento del 18% rispetto all’anno precedente. La buona previsione dell’industria compensa il dato negativo dei servizi la cui domanda di lavoro si attesta a 640 unità, valore in calo del 10% in raffronto con il primo mese del 2023.