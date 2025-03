Lavori di Publiacqua: cambia la viabilità

A causa lavori di riparazione della rete idrica di via del Loretino, Publiacqua rende noto che nella giornata odierna sono previste conseguenze per gli abitanti di Girone, Compiobbi e Ellera. L’intervento avrà inizio dalle 8.30 e comporterà la sospensione dell’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie e località: Girone, Compiobbi, Ellera. Inoltre saranno coinvolte anche le utenze di via Aretina Nuova. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del primo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro.

Si ricorda anche che in questi giorni è iniziato il cantiere in via Fontelucente. La strada è stata quindi chiusa al traffico per consentire la sostituzione della rete idrica e fognaria. L’intervento è a carico di Publicqua e interessa il tratto compreso tra via Duprè e via delle Palazzine. Salvo imprevisti la strada resterà chiusa alla circolazione fino al 2 aprile. Per raggiungere gli abitati della valle del Mugnone dalla località di San Domenico, la viabilità possibile è esclusivamente quella attraverso Fiesole capoluogo-via XXV aprile.

D.G.