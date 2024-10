Laura Frosecchi uccisa nel suo negozio, Chiesanuova sotto choc

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 17 ottobre 2024 – “Le hanno sparato”. Il paese di Chiesanuova, nel comune di San Casciano Val di Pesa, è sotto choc per quanto accaduto nella tarda mattinata di giovedì 17 ottobre. Le voci rimbalzano sui social, tra le chat dei residenti, in attesa di informazioni. Laura Frosecchi, 55 anni, è stata uccisa all’interno del suo negozio, l’alimentari Da Graziella.

Laura Frosecchi, 55 anni, uccisa nel suo negozio

Era distesa a terra in una pozza di sangue. A trovarla una cliente che era entrata nell’esercizio commerciale e che poi ha dato l’allarme.

La donna era molto conosciuta nella zona, come molto conosciuta era la sua attività che gestiva insieme al marito. Famosissima in tutta la provincia e non solo la loro tipica schiacciata e tanti altri generi alimentari. Quella di Chiesanuova e di San Casciano Val di Pesa sono due comunità sotto choc per quanto accaduto.

