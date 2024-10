Donna trovata morta in un negozio: colpi di arma da fuoco

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 17 ottobre 2024 – Terrore a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa.

Una donna è stata trovata morta all’interno di un negozio: era distesa a terra in una pozza di sangue. Si tratta della titolare dell’esercizio commerciale. Potrebbe trattarsi di omicidio. Sono stati sparati colpi di arma da fuoco. Il negozio è in via Volterrana.

Una cliente è entrata nel negozio e ha trovato il corpo. A quel punto ha lanciato l’allarme nei negozi e nei palazzi vicini. Sono intervenuti il 118 e i carabinieri. Per la donna non c’era più niente da fare. Le indagini sono affidate agli uomini dell’Arma. A intervenire, in particolare il personale del Nucleo Investigativo, Sezione Investigazioni Scientifiche. I carabinieri stanno cercando di rintracciare un nipote della donna. I militari stanno isolando la zona, probabilmente chi ha ucciso la donna è nelle vicinanze.