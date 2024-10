“Amava gli animali e mi accoglieva sempre col sorriso”, dolore per la morte di Laura Frosecchi Punto di riferimento a Chiesanuova per i cittadini ma anche per moltissimi clienti che facevano chilometri per andare a mangiare la sua schiacciata. Una residente: “Fermarmi a fare spesa era un piacere. Non la conoscevo da molto, ma mi accoglieva come se fossimo amiche da anni”