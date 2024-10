Omicidio nel negozio: donna uccisa a colpi di arma da fuoco

11:42

La vittima era molto conosciuta

Per la sua attività, per il suo negozio, Laura Frosecchi era molto conosciuta a Chiesanuova e in buona parte della provincia di Firenze. Il suo forno è sempre stato molto apprezzato ed era meta di tanti turisti e avventori soprattutto la domenica, quando il forno rimaneva aperto per sfamare chi si concedeva una gita fuori porta. Ma il negozio era meta quotidiana anche degli abitanti di Chiesanuova per la spesa. La gente è comprensibilmente sotto choc.