L’alto artigianato protagonista a Firenze

L’alto artigianato è protagonista a Firenze da domani e domenica per la 31/ma edizione di Artigianato e Palazzo che quest’anno riunisce 100 ingegni creativi selezionati tra Italia ed Europa e ospita una mostra dedicata alla maison Bulgari. Si tratta di ‘Icone da indossare: quando l’accessorio diventa racconto’, un’esposizione che propone una selezione di accessori nati da un processo manifatturiero meticoloso nel laboratorio Bulgari alle porte di Firenze, esposti sotto la Loggia del Buontalenti del Giardino Corsini. Qui ci saranno anche degli artigiani che, per la prima volta fuori dalla manifattura, mostreranno le lavorazioni.

"L’edizione di quest’anno vuole essere un invito ad allargare il campo di azione oltre i propri confini - hanno spiegato gli organizzatori Sabina Corsini e Neri Torrigiani - e a superare i limiti, attraverso la sperimentazione e l’innovazione, per creare nuove connessioni". I 100 artigiani protagonisti della rassegna arrivano da Inghilterra, Germania, Francia, Danimarca, Belgio, Russia e Uzbekistan. Tra i progetti anche la collettiva ‘Galleria dell’Artigianato: Cromatismi’ promossa da Artex, con la curatela scientifica di Jean Blanchaert, che presenta 46 opere artigiane indagando il rapporto tra colore e materia.