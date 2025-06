Firenze, ladri al liceo classico Galileo durante gli esami: rubati computer portatili

Firenze, 28 giugno 2025 – Furto al liceo classico Galileo di Firenze, dove ignoti si sono introdotti nell’edificio e hanno portato via dei computer approfittando, con ogni probabilità, del via vai legato agli esami di maturità che si stanno svolgendo nella struttura. A dare la notizia è la preside, Liliana Gilli,

«Qualcuno è entrato al Galileo, probabilmente mischiandosi ai ragazzi che entrano per sostenere gli esami di maturità – spiega –. Sono stati rubati numerosi computer portatili».

Un gesto definito «scorretto» dalla dirigente, che sottolinea come quei dispositivi siano strumenti fondamentali per l’attività didattica. «Si tratta di computer che servono ai ragazzi, su cui vengono svolte attività didattiche, gestito il registro elettronico e, soprattutto, utilizzati per supportare gli studenti con disturbi dell’apprendimento».

Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.