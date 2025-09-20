Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Firenze
CronacaLa tutela del ponte mediceo. Scatta l’indagine conoscitiva. Sotto la lente la sicurezza
20 set 2025
LEONARDO BARTOLETTI
Cronaca
La tutela del ponte mediceo. Scatta l’indagine conoscitiva. Sotto la lente la sicurezza

L’obiettivo è condurre un’analisi approfondita sulla stabilità della struttura.

Una nuova indagine conoscitiva è stata avviata in questi giorni per fare luce sullo stato di conservazione del Ponte Mediceo, risalente al 1550 e realizzato da Cosimo I de’ Medici, che unisce le sponde dei Comuni di Pontassieve e Pelago. L’operazione, realizzata dal Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, vede una stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Metrocittà di Firenze e un team di esperti. Queste operazioni fanno seguito e sono il risultato di un precedente incontro di coordinamento tenutosi all’inizio di agosto.

L’obiettivo è quello di condurre un’analisi approfondita dell’alveo fluviale in corrispondenza del pilone del ponte, un elemento cruciale per la stabilità e la sicurezza della struttura. L’operazione vede l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per raccogliere dati sulle condizioni del pilone. Il Ponte Mediceo, infatti, non è solo un’infrastruttura di collegamento, ma un simbolo del territorio e della sua storia, un’opera d’ingegneria che ha resistito per secoli alle piene del fiume Sieve e che necessita di cure e attenzioni costanti. Il Ponte dalla metà di marzo è stato chiuso al transito, in un primo momento sia a quello pedonale che a quello veicolare. Da maggio poi, con un’ordinanza delle due amministrazione è stato condiviso di consentire la riapertura del ponte esclusivamente al transito pedonale.

Leonardo Bartoletti

