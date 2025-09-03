La guerra in Europa in un thriller profetico

La cosa più impressionante è che Larry Bond – uno degli alfieri del techno-thriller creasto da Tom Clancy – ha scritto questo libro nel 1993. E leggerne la trama pare fatto ieri. Esagero? Decidete voi. Questa è la trama di ’Chaos’, che mette in scena una lotta innescata dalle ambizioni imperialistiche e dagli odi etnici che portano l’America, ancora una volta, sui campi di battaglia dell’Europa: il tracollo del mercato finanziario europeo provoca il dilagare della disoccupazione nei maggiori paesi industrializzati e la carestia nel Terzo Mondo. Una marea di rifugiati, provenienti dai paesi dell’Europa orientale e dal Nord Africa, scatena una violenta reazione da parte degli estremisti nazionalisti dell’Europa occidentale e una spietata lotta economica, finanziaria e commerciale rischia di trasformarsi in una vera e propria guerra sanguinosa dalla quale tutti usciranno sconfitti.

Dalle macerie della vecchia Europa emerge un’Europa nuova, all’insegna della violenza. Da una parte stanno la Francia e la Germania, unite per creare una singola superpotenza economica e militare che si allunga dall’Atlantico agli Urali. L’ex Unione Sovietica, sull’orlo di un colpo di stato neo-stalinista, minaccia di unirsi a loro. Dall’altra parte, l’America e la Gran Bretagna si alleano alle nuove democrazie dell’Europa orientale per impedire l’insorgere di una nuova tirannia, ancora più repressiva di quella dell’ex Urss. Così, nel giro di pochi giorni, le unità corazzate tedesche e francesi si scontrano con i carri armati M1 polacchi e le truppe speciali americane. Nei cieli si svolgono furibondi combattimenti per la superiorità nell’aria tra gli F15 Eagles e i jet Rafale, ad alta tecnologia. Nel Mare del Nord, minacciato da sommergibili tedeschi, mine e missili nucleari francesi, la Marina americana combatte per la sopravvivenza.

’Chaos’ – che ha un ritmo talmente cadenzato da rendere difficile l’interruzione della lettura – impressiona per la descrizione di un’Europa molto simile a quella di oggi, per la raffigurazione di tensioni geopolitiche non lontane da quelle attuali, seppur scritte da Bond oltre trent’anni fa. E’ un romanzo di ieri che disegna un ’what if’ inquietante perché molto vicino. Pericolosamente vicino.

Larry Bond Chaos Mondadori