La crisi interna al Pd: nessun segretario dopo mesi di confronto

La crisi interna del Partito Democratico fiesolano non trova ancora soluzione. Dall’assemblea di partito, che si è riunito il 9 giugno, non è infatti uscito il nome del nuovo segretario comunale. Dopo mesi di confronto il "posto" resta vacante.

Risalgono infatti a settembre, le dimissioni di Cosimo Latini, che ha lasciato la guida del partito fiesolano, all’indomani della sua elezione in consiglio comunale dopo essere stato in carica dal febbraio 2023.

"Il nostro Partito è ancora alla ricerca di una dirigenza, sebbene abbia impostato un lavoro in occasione della Conferenza di Organizzazione dello scorso 3 marzo che può essere una buona base di partenza – si legge in una nota dell’ultimo incontro – di fatto la fase di transizione rischia di arrivare fino al congresso, ipotizzato entro il 2025 o i primi del 2026, e questo sarebbe un danno che non possiamo correre". Da qui la necessità di riorganizzarsi, dando vita a una squadra "dirigenziale" transitoria.

Il primo punto è stata quindi la riconferma dell’affidamento della guida del partito al triumvirato composto da Tommaso Manzini (nella foto accanto), Andrea Cammelli e Tommaso Rossi che, a partire dal loro ruolo nella giunta di governo (sono rispettivamente vicesindaco e assessori), continueranno a occuparsi del coordinamento politico del partito.

Accanto a loro sono state individuate quattro nuove figure di riferimento che danno vita a una "segreteria di fatto" e che sarà in carica nella fase di transizione che arriverà al congresso. Si tratta di Lorenzo Savi e Ferruccio Vannucci, che si occupano della parte organizzativa, gestione pratica e il tesseramento; Marco Claudi e Cristina Trocker a cui è affidata l’azione verso l’esterno, con l’obiettivo di "tornare a far politica attraverso iniziative ‘taggate Pd’ sui temi nazionali e locali".

