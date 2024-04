Kata: l’amara “festa” di compleanno della bimba scomparsa. La mamma: “Non mi arrenderò mai per trovarti”

Firenze, 16 aprile 2024 – Un compleanno mesto, certo poco festoso per i 6 ani di Kata, la bambina peruviana scomparsa il 10 giugno scorso dall’ex hotel Astor. La mamma della piccola, Katherine Alvarez, ha organizzato una sorta di “festa” tra dolore e speranza in piazza Puccini, a Firenze. La madre ha abbracciato a lungo, piangendo, un manifesto con la faccia di Kata. “Non sei sola – ha detto – io non mi arrenderò mai, farò di tutto per trovarti. Abbiamo ricordato il tuo compleanno, qui ci sono tanti amici e ti aspettiamo. C’è la dottoressa Stefania Santorini, la nostra criminologa, che ci sta aiutando moltissimo per ritrovarti, ti vuole bene anche se non ti ha mai vista”.

I bambini giocano, spensierati, gli adulti piangono e si abbracciano mentre vengono mostrati i disegni che i bimbi hanno dedicato a Kata. A un certo punto la madre di Kata mostra un video con gli auguri dal babbo (che è in carcere), Miguel Angel Romero Chicclo che canta tanti auguri e piange.

In tutto c’è una trentina di persone, sono stati appesi vari manifesti che fanno appello per ritrovarla, c'è anche quello dell'associazione Penelope: "sempre con te, sempre per te: ovunque, comunque, chi cancella dimentica, noi non dimentichiamo, scomparsa da Firenze 10 giugno 2023" . Altri cartelloni: "Smettiamo di giudicare i genitori e i familiari di Kataleya. Con tutto il cuore vi preghiamo di aiutarci a trovarla. Non permettiamo che Kataleya venga dimenticata". E poi: "Solidarietà con la nostra Kata, liberatela è una bimba innocente".